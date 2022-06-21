Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и вернувшейся к росту нефти (Brent отскочила к $115 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, лидируют бумаги Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2412,83 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1363,85 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар вырос до 55,78 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+1,3%), расписки TCS Group (+1,3%), OZON (+1,2%), бумаги "Северстали" (+1,1%), ВТБ (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), Московской биржи (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Кризис вокруг Украины продлится длительное время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC. Песков также отметил, что в ходе кризиса Запад продемонстрировал свое подлинное отношение к России, в результате он "никогда не сможет вернуть себе доверие Москвы".

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон во вторник позитивный: нефть дорожает, что обещает рост в акциях российского сектора нефти и газа; фьючерсы на американские индексы преимущественно в "плюсе", обещая возможный технический отскок. Поэтому стоит ожидать попыток продолжения роста российских акций.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также позитивно смотрит на ближайшие перспективы российского фондового рынка. Индекс МосБиржи может преодолеть уровень 2450 пунктов, что открывает путь к мартовским уровням. Лучше рынка могут оказаться акции финансовых компаний, а также других внутренних секторов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также полагает, что подъем российского рынка акций во вторник может продолжиться, индекс МосБиржи вплотную подойдет к верхней границе текущей консолидации, проходящей в районе 2440 пунктов. Консолидация представляет сходящийся треугольник с основанием в виде волны восстановления, продемонстрированной в конце апреля. Выход из данной формации может указать направление дальнейшего среднесрочного движения рынка.

Ожидаемые на неделе выступления представителей ведущих мировых центробанков могут привести к формированию слаженной динамики мировых рынков. Основным фактором для инвесторов при принятии решений продолжает оставаться оценка траектории ставок в ведущих экономиках и опасения относительно влияния действий регуляторов в рамках ДКП на мировую экономику, показатели компаний.

В США накануне биржи не работали в связи с государственным праздником.

Во вторник в Азии преобладает рост индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 1,4% к уровню прошлой пятницы).

Между тем на рынках сохраняются опасения по поводу рецессии в мировой экономике. Инвесторы опасаются, что усилия американского и европейского центробанков по замедлению инфляции, находящейся на максимуме за 40 лет, могут стать препятствием для роста мировой экономики.

Hang Seng находится вблизи 2-недельного максимума, поддержку индикатору оказывают сообщения о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отмены ряда пошлин в отношении Китая, чтобы справиться с растущей инфляцией. Трейдеры также оптимистично отреагировали на сообщения о том, что китайский застройщик China Evergrande обнародует предварительный план реструктуризации до конца следующего месяца, что соответствует первоначальному крайнему сроку.

Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил во вторник, что не ждет рецессии в стране в ближайшие годы. Отвечая на вопросы после выступления перед бизнес-сообществом, он отметил, что уровень безработицы в Австралии находится на минимуме почти за 50 лет.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены растут, отыгрывая потери прошлой недели на фоне опасений нехватки предложения топлива на глобальном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $114,83 за баррель (+0,6% и +1,8% в понедельник).

По итогам минувшей недели Brent подешевела на 7,3%.

Цены на нефть поддерживаются опасениями насчет предложения, спровоцированными сокращением поставок топлива из России и неспособностью стран ОПЕК нарастить добычу до целевых уровней, пишет Trading Economics. Тем временем мировой спрос на нефть восстанавливается от спада, вызванного пандемией коронавируса.

С другой стороны, активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира также вызывает тревогу у участников нефтяного рынка, так как это может замедлить рост глобальной экономики.