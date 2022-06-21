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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В ЕАЭС договорились о свободном обращении зерна и бумаги в рамках индикативных балансов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на межправсовете во вторник определили правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции, закрепив их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов.

"В перечень вошли пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника, сахар, подсолнечное масло, регенерируемая бумага или картон, а также отходы и лом черных металлов", - сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, слова которого приведены в сообщении торгового блока ЕЭК.

Совету ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС поручено организовать подготовку балансов в отношении товаров из перечня.

При этом страны союза будут контролировать соблюдение экспортных ограничений, введенных участниками ЕАЭС в отношении этих товаров.

"При вывозе указанной продукции в третьи страны стороны не будут допускать обхода мер экспортного регулирования, установленных одним или несколькими государствами, в том числе путем принятия односторонних и (или) единых мер регулирования экспорта в рамках союза", - говорится в сообщении.

Распоряжение Евразийского МПС вступит в силу в день официального опубликования и будет действовать до 30 сентября 2024 года.

ЕАЭС
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