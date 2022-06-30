Истекает срок запрета экспорта российского зерна в страны ЕАЭС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Срок запрета на экспорт зерна в страны ЕАЭС, введенный с 15 марта этого года, заканчивается 30 июня, следует из постановления правительства, подписанного 14 марта 2022 года.

Запрет был введен для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечалось, что поставки зерна в страны союза значительно выросли по сравнению с 2021 годом. "Проект постановления направлен на недопущение "перетекания" зерна в государства - члены ЕАЭС, повышение эффективности принятых Российской Федерацией ограничительных мер на зерновом рынке", - говорилось в документе.

"Конечно, это временная мера для сохранения объемов внутри страны. Она позволит удержать цены и покрыть потребности внутренних потребителей и переработчиков", - писала в Telegram вице-премьер Виктория Абрамченко.

По оценке экспертов, с начала 2022 года до момента введения запрета экспорт зерновых культур из России в страны ЕАЭС, который не облагается пошлиной, вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом российское зерно или реэкспортировалось в другие страны, или замещало на рынке отечественное зерно, вывозимое за рубеж.

По оценкам экспертов, в страны ЕАЭС из РФ экспортируется ежегодно 2-3 млн тонн зерна.

Недовольство этим решением высказывал Казахстан, посчитавший, что оно не соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному в мае 2014 года. В связи с этим он ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

В июне этого года страны ЕАЭС на заседании межправсовета определили правила функционирования единого рынка по чувствительным видам продукции, закрепив их свободное обращение во взаимной торговле в рамках утвержденных индикативных балансов. В перечень такой продукции в том числе вошли пшеница и меслин, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника, сахар, подсолнечное масло.

Совету ЕЭК совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС поручено организовать подготовку балансов товаров из перечня. При этом страны союза будут контролировать соблюдение экспортных ограничений, введенных участниками ЕАЭС в отношении этих товаров. "При вывозе указанной продукции в третьи страны стороны не будут допускать обхода мер экспортного регулирования, установленных одним или несколькими государствами, в том числе путем принятия односторонних и (или) единых мер регулирования экспорта в рамках союза", - говорилось в сообщении ЕЭК.

Распоряжение Евразийского межправсовета вступит в силу в день официального опубликования и будет действовать до 30 сентября 2024 года