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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

МСЗ сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в новом сельхозгоду на уровне 37,1 млн т

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Международный совет по зерну (МСЗ) в июньском отчете сохранил все прогнозы по зерновому рынку РФ в новом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) на уровне мая.

Так, экспорт пшеницы оценен в 37,1 млн тонн. Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - также не изменился и составляет 40 млн тонн.

Прогноз производства пшеницы в РФ, как и в майском отчете МСЗ, составляет 84,7 млн тонн. Переходящие запасы (на 1 июля 2023 года) - 14,7 млн тонн.

Экспорт российского зерна в целом, по оценке совета, составит 45,2 млн тонн, сбор - 125,3 млн тонн, переходящие запасы - 17,9 млн тонн.

Оценка экспорта европейского зерна также не изменилась - 55,3 млн тонн.

Мировой сбор зерна в новом сельхозгоду, по прогнозу МСЗ, составит 2 млрд 255,4 млн тонн (2 млрд 251 млн тонн по майской оценке), в том числе 769,3 млн тонн пшеницы (769 млн тонн).

Прогнозы МСЗ ниже ожиданий российского Минсельхоза, который оценивает экспорт зерна в новом сельхозгоду на уровне до 50 млн тонн. В том числе экспорт пшеницы может составить 39,5 млн тонн, сообщала вице-премьер Виктория Абрамченко на минувшей неделе.

Международный совет по зерну МСЗ
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