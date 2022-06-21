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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Банкам и НФО разрешили отчуждать имевшиеся 22 февраля иностранные бумаги "недружественным" нерезидентам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российским банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) разрешено проведение сделок с нерезидентами из недружественных государств, при проведении которых иностранные ценные бумаги, принадлежавшие по состоянию на 22 февраля 2022 года российским банкам, НФО, а также их клиентам-резидентам, отчуждаются в собственность таких нерезидентов.

Такое решение приняла 8 июня подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сообщил Минфин РФ. Запрет на осуществление подобных сделок был установлен указом президента РФ от 1 марта 2022 года № 81.

Обязательным условием разрешаемых сделок между резидентами и нерезидентами и является зачисление денежных средств по этим сделкам в полном объеме на банковский счет, открытый в российской кредитной организации, в том числе в случаях, когда сделки совершаются по поручению кредитных организаций и НФО третьими лицами.

По мнению экспертов "Интерфакса", разрешающее решение может быть одним из необходимых условий проведения внебиржевых сделок с иностранными бумагами, находившимися в собственности попавших под антироссийские санкции кредитных организаций и НФО или их клиентов, в том числе с иностранными бумагами, входившими в состав активов паевых инвестиционных фондов.

Россия Минфин РФ
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