Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,1-1,3%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась ниже $110 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 1,1-1,3% во главе с бумагами "ЛУКОЙЛа".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2329,09 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1364,96 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 53,65 рубля (-0,12 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-2,3%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Яндекса" (-2,1%), Polymetal (-1,9%), Сбербанка (-1,6% и -1,5% "префы"), "Интер РАО" (-1,6%), "НЛМК" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), ВТБ (-1,4%), "Газпрома" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Роснефти" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), расписки OZON (-1%), бумаги "Северстали" (-0,9%), "Магнита" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), расписки TCS Group (-0,5%), акции "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,5%), "РусГидро" (+0,3%).

Накануне вечером стало известно, что российским банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) разрешено проведение сделок с нерезидентами из недружественных государств, при проведении которых иностранные ценные бумаги, принадлежавшие по состоянию на 22 февраля 2022 года российским банкам, НФО, а также их клиентам-резидентам, отчуждаются в собственность таких нерезидентов.

Такое решение приняла 8 июня подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сообщил Минфин РФ. Запрет на осуществление подобных сделок был установлен указом президента РФ от 1 марта 2022 года № 81.

Прогнозы аналитиков

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков оценивает внешний фон утром в среду как негативный. Страхи по поводу рецессии в США остаются с глобальным рынком, а впереди двухдневное общение председателя ФРС Пауэлла с законодателями США, в рамках которого он может сообщить о готовности вновь повысить ставку на 75 базисных пунктов в июле. Российский рынок начинает день со снижения и бумаги нефтегазового сектора будут главными объектами продаж. Рубль также может ослабнуть, хотя налоговый период вряд ли позволит сильное ослабление российской валюты.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также полагает, что заявления Пауэлла будут указывать на сохранение курса повышения ставок, а также на невысокую вероятность рецессии. Однако вряд ли таких заявлений будет достаточно, чтобы инвесторы перестали распродавать свои позиции. Поэтому в среду ожидается сохранение негативного настроя на рынках.

Сильный рубль препятствует росту акций российских сырьевых компаний, что оказывает негативное давление на общий сантимент рынка. В среду индекс МосБиржи может отступить в диапазон 2320-2370 пунктов ввиду коррекции цен на товарных площадках, полагает аналитик.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич также считает, что утром в среду преобладание негативных настроений может привести к уходу индекса МосБиржи в диапазон 2320-2340 пунктов. При этом российский рынок в целом продолжает двигаться в консолидации в виде сходящегося треугольника и до выхода за его границы говорить о направленном движении преждевременно.

В валютной секции "Мосбиржи" рубль может продолжить укрепление из-за избыточных продаж иностранной валюты экспортерами в преддверии пика налоговых выплат 27 июня. Также фактором в пользу роста рубля выступает низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения, полагает Зварич.

В мире

В США во вторник индексы выросли после длинных выходных на 2,2-2,5%. В понедельник биржи США не работали из-за праздника, а по итогам прошлой недели фондовые индексы продемонстрировали сильнейший спад более чем за два года.

Внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на высокой инфляции и действиях Федеральной резервной системы по ее сдерживанию, пишет MarketWatch.

Тем временем, в среду в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, южнокорейский Kospi упал на 2,7%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился на 1,3%).

В целом рынки находятся в выжидательном настроении перед выступлением в среду и четверг председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в Конгрессе с традиционным полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике. В пятницу Мичиганский университет опубликует рассчитываемый им индекс доверия потребителей к экономике США за июнь, в котором также учитываются инфляционные ожидания населения на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Основной причиной падения гонконгского рынка является снижение котировок акций технологических компаний, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста в начале текущей недели, пишет The Wall Street Journal.

Потребительские цены в Великобритании в мае подскочили на 9,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с апрелем, когда она составила 9%, и обновила максимум более чем за 40 лет. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем также прогнозировали майскую инфляцию на уровне 9,1%.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены вновь падают в ожидании статистики по запасам в США; цена Brent находится на $5,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии торгов акциями на "Мосбирже" во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $109,27 за баррель (-4,7% и +0,5% во вторник), августовская цена WTI - $103,89 за баррель (-5,1% и +1,4% накануне).

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение политики Федрезервом приведет к рецессии в США, а также снижению спроса на нефть, являются одним из главных факторов, сдерживающих подъем нефтяного рынка.

В центре внимания трейдеров также остаются попытки властей США остановить подъем цен на бензин. Президент США Джо Байден, как ожидается, в среду сделает заявление, в котором призовет Конгресс к отмене налога на бензин, составляющего 18,4 цента за галлон, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.