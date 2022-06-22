Ведомства задумались о доступе электроники из ЕАЭС на рынок госзакупок РФ

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минцифры РФ совместно с АНО "Вычислительная техника" (среди ее учредителей - "Аквариус", Yadro, "Элемент" и другие) обсуждают критерии допуска на рынок государственных закупок вычислительной техники и электроники, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что 1 июля истекает срок действия соглашения, по которому произведенная в России электроника получает преференции при госзакупках по отношению к оборудованию ЕАЭС. Этот механизм был призван не допустить на рынок госзаказа импортную технику крупноузловой сборки из ЕАЭС.

Если РФ не пролонгирует действие соглашения, техника из ЕАЭС может потеснить на госзакупках российскую, сказал газете исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. "Отечественные компании будут в худших условиях, потому что у нас гораздо строже проверка происхождения техники, нежели в евразийских странах", - сказал он.

Собеседник издания в правительстве подтверждает: "На рынок госзаказа выйдут дешевые и как бы армянские ноутбуки, по сути же это будет техника западных вендоров, просто собранная на крупном узле в Армении".

После 24 февраля ситуация с поставками в страну вычислительной техники и электроники дестабилизировалась. Об ограничении продаж заявили Intel, AMD, Dell, Samsung. Ситуация привела к тому, что крупнейшие российские IT-компании сообщают о трудностях при закупке серверов и систем хранения данных.