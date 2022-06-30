Банк России отметил падение выдачи ипотеки в мае на 14% к апрелю

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские банки в мае 2022 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 139,7 млрд рублей, что на 13,6% меньше по сравнению с апрелем (161,6 млрд рублей) и в 3,1 раза по сравнению с маем 2021 года (433,8 млрд рублей), следует из информации на сайте Банка России.

При этом количество предоставленных в мае кредитов снизилось по сравнению с апрелем на 25,9%, до 36,6 тысячи с 49,4 тысячи, по сравнению маем прошлого года - в 4,1 раза со 148,5 тысячи.

Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов в мае уменьшился на 13,0 млрд рублей, или на 0,1%, до 12 трлн 423,8 млрд рублей, с учетом приобретенных прав требований - до 12 трлн 661,7 млрд рублей.

Уменьшение объема портфеля произошло второй месяц подряд, снижение за апрель-май составило 26,4 млрд рублей, или 0,2%.

Объем ипотечных кредитов, предоставленных в январе-мае 2022 года, составил 1 трлн 626,4 млрд рублей, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (2 трлн 148,6 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в первые пять месяцев текущего года кредитов снизилось по сравнению с январем-маем прошлого года на 36,8% (479,4 тысячи против 758 тысяч).

Совокупный портфель ипотечных кредитов в январе-мае 2022 года увеличился на 656,2 млрд рублей, или на 5,6%, до 12 трлн 423,8 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, в мае снизилась до рекордно низких 6,17% с 7,64% в апреле, опустившись ниже прежнего абсолютного минимума 7,07%, зафиксированного в июне 2021 года.

Средний размер одного ипотечного кредита в мае составил 3,816 млн рублей, что на 16,6% больше, чем в апреле.

Годовые темпы роста этого показателя в мае выросли до 30,6% после 13,7% в апреле.

При росте среднего объема кредита в мае ускорился и рост средневзвешенного срока кредитования - за месяц он увеличился на 8,9 месяца до 272,3 месяца (это 22 года и 8 месяцев). За год средний срок кредита увеличился на 2 года и 7 месяцев с 240,4 месяца в мае 2021 года.