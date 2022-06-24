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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Цены на нефть меняются слабо и разнонаправленно утром в пятницу

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок демонстрирует слабую и разнонаправленную динамику утром в пятницу после падения накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени составляет $109,97 за баррель, что на $0,08 (0,07%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг контракт подешевел на $1,69 - до $110,05 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,51 за баррель, что на $0,24 (0,23%) выше итогового значения четверга. Накануне котировки опустились на $1,92, до $104,27 за баррель.

Контракты на нефть WTI завершили торги в четверг на минимальном значении с 10 мая, согласно данным Dow Jones Market Data. Эксперты связывают спад на нефтяном рынке с беспокойством инвесторов по поводу нависших рисков рецессии.

Цены на нефть упали, поскольку глава американского Федрезерва Джером Пауэлл "указал на потенциальную рецессию", отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская.

Пауэлл, выступая в среду и в четверг в Конгрессе США, признал наличие рисков начала рецессии в экономике страны из-за политики увеличения процентных ставок. Кроме того, он также заявил, что существуют риски подъема безработицы выше текущего уровня.

"Следующей важной проверкой для "медведей" на нефтяном рынке станет уровень в $100 за баррель. Многие инвесторы не ожидают, что цены на нефть опустятся ниже этого уровня, указывая на нехватку предложения и устойчивый спрос", - сказала Оскардеская.

Тем временем министерство энергетики США приняло решение отложить публикацию данных о запасах энергоносителей в стране за прошлую неделю из-за проблем в электронных системах. Ожидалось, что эта статистика выйдет в четверг в 18:00 по Москве.

Brent WTI США
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