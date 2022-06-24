ТПК купила сервис оплаты топлива на АЗС "Газпромнефти" и "ЕКА"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - АО "Топливная процессинговая компания" (ТПК) стало владельцем ООО "4Ф" – оператора мобильного сервиса оплаты бензина и ДТ "Турбо", следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 23 июня. ТПК получило контроль над 100% уставного капитала "4Ф".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предыдущими владельцами компании являлись Геворк Саркисян (доля 40%), ООО "Петролкомпани" (40%), ООО "Сферра" (10%) и Александр Гиль (10%).

Согласно официальному сайту "Турбо", сервис позволяет заранее приобретать топливо на специальный счет в приложении и заправлять его в удобное время. Он доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Твери, Омске и других городах; к нему подключены АЗС "Газпром нефти" и ЕКА.

По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка "4Ф" по итогам 2021 года превысила 2 млрд рублей, чистая прибыль составила 573 млн рублей.

ТПК предоставляет услуги по процессингу топливных, бонусных и банковских карт по сопровождению и технологическому аутсорсингу автоматизированных систем учета отпуска нефтепродуктов на АЗС, а также обеспечивает инжиниринговый консалтинг.