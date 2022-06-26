"Севмаш" заложил подводный аппарат по заказу "Газпрома" для работы на морских газопроводах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - АО "ПО "Севмаш" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) заложило обитаемый подводный аппарат (ОПА) проекта 03660 "Ясон" для работ на морских магистральных газопроводах, сообщает пресс-служба машиностроительного предприятия.

"За последние несколько десятилетий "Севмаш" передал заказчикам множество головных проектов, начиная от атомных подводных лодок четвертого поколения, заканчивая МЛСП "Приразломная", мега-яхтами и авианосцем "Викрамадитья". Все проекты были удачно завершены. Уверен, что этот заказ мы также выполним в сроки и с надлежащим качеством", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Севмаша" Михаила Будниченко.

Генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Георгий Фокин отметил, что проект станет серийным, потребности "Газпрома" уже определены.

Обитаемый подводный аппарат предназначен для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов. Проект направлен на повышение надежности и безопасности процесса транспортировки газа. ОПА создается по заказу компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в рамках стратегии инновационного развития энергетической компании.

ОПА проекта 03660 может эксплуатироваться в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания. Автономность аппарата рассчитана на работу экипажа из двух человек на глубинах погружения до 2 250 метров.

Ранее сообщалось, что ОПА будет оснащен прозрачным акриловым прочным корпусом сферической формы и укомплектован погружным оборудованием, комплектом навесного оборудования, гидравлическими манипуляторами.

АО "ПО "Севмаш" - крупное машиностроительное предприятие, расположенное в Северодвинске (Архангельская область). В настоящее время на "Севмаше" в интересах ВМФ РФ идет строительство атомных подводных лодок четвертого поколения по проектам "Ясень-М" и "Борей-А", ведется модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".