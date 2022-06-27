BIS предупредил центробанки о необходимости резкого повышения ставок на фоне высокой инфляции

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Мировые центральные банки должны резко повысить процентные ставки, даже если это существенно ударит по росту экономики, предупредил Банк международных расчетов (BIS).

В случае, если они откажутся это сделать, мир рискует столкнуться с ситуацией инфляционной спирали наподобие той, что наблюдалась в 1970-х годах, говорится в ежегодном докладе BIS.

Между тем банк отмечает, что даже в случае резкого повышения ставок мировая экономика может оказаться в ситуации медленного роста или даже сокращения при сохранении высокой инфляции, что известно как стагфляция.

Федеральная резервная система (ФРС) в текущем месяце повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 1,5-1,75% годовых. В последний раз американский ЦБ поднимал ставку на 75 б.п. в 1994 году. С начала текущего года ставка повышена уже на 150 б.п.

Между тем с учетом текущей инфляции ставка все еще находится на отрицательной территории.

Центральные банки Австралии, Канады, Новой Зеландии, Швейцарии и Норвегии повысили ключевые ставки на 50 б.п., однако они также остаются значительно ниже нуля с учетом инфляции.

"Постепенное повышение ставок теми темпами, которые отстают от роста инфляции, означает уменьшение реальных процентных ставок", - отмечается в докладе BIS.

В случае, если процентные ставки находятся ниже уровня инфляции, заемщики платят меньше, чем взяли в кредит. Подобная ситуация стимулирует спрос на займы.

В своем докладе BIS проводит параллель с 1970-ми годами, когда, как и на текущий момент, реальные процентные ставки опустились существенно ниже нуля, что означало, что центральные банки стимулировали, а не замедляли экономическую активность в условиях роста инфляции.

В то же время банк отмечает различия между сравниваемыми периодами. Нынешний рост цен на сырьевые товары не столь активен, однако наблюдается на более масштабном уровне, в то время как ситуация с поставками выглядит лучше. Крупные центральные банки теперь не зависят от государств и поставили ясную цель удерживать инфляцию на уровне 2%.

Между тем динамика реальных ставок в развитых экономиках за прошедшие 12 месяцев крайне похожа на ту, что наблюдалась в 1970-х годах, отмечает BIS. В наиболее развитых экономиках реальные ставки находятся на 1-6 п.п. ниже исторического диапазона за прошедшие три десятилетия, говорится в докладе банка.

Представители руководства ФРС ранее в июне просигнализировали, что ожидают повышения ключевой ставки до 3,5-4% в следующем году. Таким образом, реальная ставка поднимется выше нуля, если инфляция вернется к целевому показателю на уровне 2%, однако останется на отрицательном уровне, если инфляция будет находиться вблизи текущих значений.

Они ожидают небольшого роста уровня безработицы - с 3,6% на текущий момент до 4,1% в 2024 году.

Этот сценарий предполагает, что США удастся избежать рецессии, однако глава ФРС Джером Пауэлл заявил на прошлой неделе в Сенате, что рецессия возможна.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о серии постепенного повышения ставок с текущих уровней. Глава ЕЦБ Кристин Лагард сказала законодателям в июне, что регулятор планирует привести ставки к более нормальным уровням, но не будет повышать их сильнее. "Мы определенно не ужесточаем денежно-кредитную политику", - сказала Лагард.

ЕЦБ ждет снижения как уровня безработицы, так и инфляции.