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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Morgan Stanley прогнозирует рецессию в экономике еврозоны в IV квартале

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экономика еврозоны окажется в "мягкой рецессии" в четвертом квартале 2022 года в связи с сокращением поставок энергоресурсов из России, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. Об этом сообщает Bloomberg.

По их прогнозу, экономический спад в регионе продлится два квартала, и ВВП еврозоны вернется к росту в апреле-июне 2023 года благодаря увеличению инвестиций в экономику.

Среди неблагоприятных факторов для еврозоны, помимо ожидаемого снижения поставок российского газа, эксперты отмечают устойчиво высокую инфляцию, а также ухудшение настроя потребителей и представителей бизнеса.

Аналитики полагают, что в условиях рекордной инфляции Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет поднимать ставку по депозитам на каждом из следующих заседаний в этом году и доведет ее до 0,75% в декабре с текущего уровня в минус 0,5%. Они допускают, однако, что ЕЦБ может остановить повышение ставки в случае существенного ухудшения экономического прогноза.

Morgan Stanley ЕЦБ Еврозона
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