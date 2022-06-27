Кредитование полевых работ в РФ к 22 июня выросло на треть

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Кредитование сезонных полевых работ в АПК РФ к 22 июня составило 493,7 млрд рублей, что на 33% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (371,1 млрд рублей), сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 335,4 млрд рублей (279,8 млрд рублей год назад), Сбербанк – 158,3 млрд рублей (91,3 млрд рублей).

Как сообщалось, в 2021 году (по данным на 15 декабря), аграрии получили на проведение сезонных полевых работ 789,5 млрд рублей кредитов, что на 19,2% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Россельхозбанк выдал 554,4 млрд рублей (474,5 млрд рублей годом ранее), Сбербанк – 235,1 млрд рублей (187,8 млрд рублей).