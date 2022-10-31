Кредитование сезонных полевых работ в РФ к 26 октября выросло на 41,5%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - АПК РФ к 26 октября на проведение сезонных полевых работ получил 920,4 млрд рублей кредитов, что на 41,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк предоставил на указанные цели 633,9 млрд рублей (467,9 млрд рублей годом ранее), Сбербанк - 286,5 млрд рублей (182,4 млрд рублей).

В 2021 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано 869,6 млрд рублей кредитов. Россельхозбанк предоставил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.