"Газпром энергохолдинг" ожидает сложное второе полугодие

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ООО "Газпром энергохолдинг" ориентируется на финансовые показатели своих дочерних компаний по итогам 2022 года на уровне прошлого года, сообщил журналистам гендиректор компании Денис Федоров. По его словам, чистая прибыль группы может составить 45-50 млрд руб.

"Но опять же мы не понимаем, каким будет второе полугодие, с учетом всех событий, - продолжил он. - Сейчас станции экспортные разворачиваются внутрь страны. Они существенно повлияют на цены на электроэнергию, несомненно. Поэтому пока мы сохраняем тот ориентир, который нам изначально установил "Газпром", но второе полугодие будет очень сложным".

Изначально по итогам 2021 года чистая прибыль компаний "ГЭХа" ожидалась на уровне 37 млрд рублей, но в итоге превысила 52 млрд рублей.

"Газпром энергохолдинг" объединяет электроэнергетические активы ПАО "Газпром" - ПАО "Мосэнерго", ПАО "ОГК-2", ПАО "МОЭК" и ПАО "ТГК-1" и является их мажоритарием. Компания на 100% принадлежит "Газпрому".