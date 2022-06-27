"Совкомфлот" учредил холдинговые компании "ТМ" и "Арктический флот"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ООО "СКФ Арктика" ("дочка "Совкомфлота") учредило две новые компании, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

ООО "ТМ" (Санкт-Петербург) зарегистрировано 24 июня 2022 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности – "деятельность холдинговых компаний". Среди других видов – деятельность морского грузового и пассажирского транспорта, деятельность, связанная с перевозками.

Одновременно 24 июня в Петербурге было также зарегистрировано ООО "Арктический флот", 99% у ООО "СКФ Арктика", еще 1% у ООО "СКФ Приразломное" (структура "Совкомфлота"). Уставный капитал – 10 тыс. рублей, основной вид деятельности также указан как деятельность холдинговых компаний.

В "Совкомфлоте" информацию не комментируют.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. По последним данным, список флота собственных и зафрахтованных судов "Совкомфлота" составляет 111 судов. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет – около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.