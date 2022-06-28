Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Глава ЕЦБ выразила готовность к более резкому ужесточению мер по сдерживанию инфляции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк продолжит нормализацию политики и сделает все возможное, чтобы вернуть инфляцию в еврозоне к целевому показателю ЦБ в 2%, заявила на форуме в Португалии президент ЕЦБ Кристин Лагард. Ее слова приводит Bloomberg.

Она подтвердила, что ЕЦБ в июле намерен поднять ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, но, если потребуется, готов еще более резко ужесточить монетарную политику.

"Бывают такие условия, когда постепенный подход нецелесообразен", - заявила Лагард.

По ее словам, регулятору придется ускорить ужесточение политики, если повышение темпов инфляции приведет к скачку инфляционных ожиданий или в случае устойчивой потери экономического потенциала.

Доходности гособлигаций стран юга Европы резко выросли после того, как ЕЦБ объявил о планах приступить к подъему ставок в июле, поскольку у инвесторов возникли опасения, что эти государства могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга из-за роста ставок.

ЕЦБ после внеочередного заседания 15 июня пообещал ускорить создание нового инструмента для ограничения фрагментации в регионе, то есть для сокращения расхождений в стоимости заимствования для различных государств еврозоны.

Регулятор также заявил, что будет придерживаться гибкого подхода к реинвестированию поступлений от погашения ценных бумаг в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), "чтобы сохранить функционирование механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, являющегося ключевым условием для обеспечения ценовой стабильности в еврозоне". Чистый выкуп бумаг в рамках PEPP, созданный в условиях пандемии COVID-19, был завершен в марте.

Во вторник Лагард заявила, что "гибкий подход" к тому, как именно будут распределяться средства, полученные от погашения бумаг в рамках PEPP, должен ограничить нежелательные колебания на рынке гособлигаций после подъема ставок.

"Мы приняли решение использовать эту "гибкость" в реинвестировании поступлений в портфеле PEPP с 1 июля", - сказала Лагард. В этот день завершится чистый выкуп активов в рамках другой программы - Asset Purchase Programme (APP).

Новый инструмент ограничения фрагментации в еврозоне, который должен быть представлен в ближайшие недели, не помешает борьбе ЕЦБ с инфляцией, добавила Лагард. Он позволит ЕЦБ поднимать процентные ставки "сколько потребуется" и "дополнит усилия по стабилизации инфляции около целевого уровня в 2%", сказала она.

Спред доходности десятилетних гособлигаций Италии относительно сопоставимых германских бондов сократился во вторник на 6 б.п., до 191 б.п.

ЕЦБ Кристин Лагард Европа Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Veon в I квартале отразил обесценение бизнеса в РФ в $0,449 млрд

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

G7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газ

Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza решил уйти из России

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });