Суд разрешил KG Group купить автопроизводителя SsangYong Motor

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейский суд по делам о банкротстве выбрал консорциум во главе с KG Group в качестве окончательного претендента на приобретение автопроизводителя SsangYong Motor Co, сообщает MarketWatch.

Консорциум планирует инвестировать в компанию в общей сложности 900 млрд вон ($700 млн). В том числе сначала он приобретет акции SsangYong в рамках допэмиссии на сумму 335,5 млрд вон.

KG Group - южнокорейский химический конгломерат, расширяющий свой бизнес за счет производства листовой стали, аккумуляторов и других промышленных материалов. В рамках заявки на покупку SsangYong он сотрудничает с южнокорейским инвестфондом Pavilion Private Equity Fund.

SsangYong подала документы на банкротство в конце 2020 года. В марте 2022 года стало известно о срыве сделки по приобретению SsangYong производителем электромобилей Edison Motors Co., поскольку покупатель вовремя не выполнил свои платежные обязательства.

По данным СМИ, претендентами на покупку SsangYong также была южнокорейская Kanglim Co., производящая спецтранспорт и строительные краны, в консорциуме с производителем осветительных приборов KH Feelux Co.