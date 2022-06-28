Курс рубля к доллару и евро обновил семилетние максимумы

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Во вторник на торгах на "Московской бирже" рубль подорожал к доллару и евро на фоне роста котировок нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления месяца в бюджет.

К 19:00 доллар подешевел на 1,59 рубля, до 51,8 рубля, опустившись ниже 52 рублей впервые с 28 мая 2015 года. Евро подешевел на 1,75 рубля, до 54,55 рубля, оказавшись дешевле 55 рублей впервые с 26 мая 2015 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) уменьшилась на 1,69 рубля - до 53,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам торгов вторника, обновив семилетние максимумы в обеих парах, в последний день пика налоговых выплат июня и на фоне дорогой нефти. Накануне в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, во вторник - налог на прибыль. Поддержку рублю также оказывает отсутствие новых серьезных санкций относительно экспорта российских энергоресурсов со стороны G7 по итогам состоявшегося в Германии трехдневного саммита.

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом. В совместном итоговом коммюнике подчеркивается, что в процессе изучения такого варианта мер, страны G7 также рассмотрят механизмы смягчения последствий от ограничительных мер, чтобы гарантировать, что "наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России". "Семерка" призывает страны, которые придерживаются тех же позиций, присоединиться к соответствующим мерам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рост цен на энергию, спровоцированный военной операцией на Украине, породил ряд международных инициатив по снижению расходов потребителей, которые теперь предстоит конкретизировать.

"Первый механизм, который рассматривается, - это установление потолка цен на российскую нефть. Такой механизм сегодня не существует. Размышления о нем начались. Я это поддерживаю. Это хорошая идея", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

"Но есть техническая сложность в том, что российская нефть не поступает по единственной трубе. Она продается в разные страны. И есть сырая нефть, и нефть переработанная. Ряд стран ее перерабатывает, - пояснил президент. - Чтобы эта инициатива сработала, надо максимально расширить альянс покупателей..., которые будут на это согласны, установят потолок цен и добьются его эффективности".

По его словам, на основе состоявшихся политических дискуссий на саммите G7 должна начаться техническая работа по выработке соответствующего механизма. Второй задачей он назвал проделать то же самое с российским газом.

"Это проще. Он поступает по газопроводу. А возможности России перейти на сжиженный газ очень слабые. Я это также очень поддерживаю", - заявил президент Франции.

Минфин и Госдепартамент США расширили санкции за Украину, под них попали 58 россиян и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех" и "Объединенная авиастроительная корпорация". Также США ввели запрет на импорт российского золота.

Пропущенная выплата купона по российским евробондам представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's.

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорится в сообщении агентства. В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем. Агентство считает дефолтом платежи в рублях по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями.

Валютную выручку, которую российские экспортеры накопили, но не успели реализовать до момента отмены ее обязательной продажи 10 июня, компании могут сохранить, разъяснил Банк России 27 июня.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев, во вторник курс пары "доллар-рубль" опустился ниже 52 руб./$1 впервые с мая 2015 года, укреплению рубля продолжал способствовать фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валютную выручку для уплаты налогов. "Умеренный позитив для рубля также связан с восстановительным ростом нефтяных котировок на этой неделе. Тем не менее сегодня после уплаты налога на прибыль текущий налоговый период окончательно завершится. На этом фоне рубль в ближайшие дни может ослабиться в рамках коррекции. Впрочем, спрос на валюту пока остается пониженным, и у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал в дальнейшем обновить очередные минимумы за более чем семь лет", - говорит Григорьев.

"Рубль во вторник демонстрирует активное укрепление. В результате доллар и евро обновили семилетние минимумы. (. . .) Нефть продолжает активно дорожать, реагируя на новость о планах G7 рассмотреть вариант запрета доставки российской нефти по морю, если цена на ее закупку была не согласована с инициаторами санкций. Таким образом, новые антироссийские меры пока играют в пользу рублевых активов, разгоняя сырьевые котировки вверх. Кроме того, на российском рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения инвалюты, что способствует планомерному укреплению рубля. Пока не наблюдается каких-либо факторов, способных существенно изменить эту ситуацию за счет увеличения покупок инвалюты или сокращения продаж", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть росли на опасениях о нехватке предложения топлива на мировом рынке. К 19:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,61% - до $116,94 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,09% - до $110,76 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 1,7%, а WTI подорожала на 1,8%.

Макрон в ходе саммита G7 сказал президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил слова Макрона, сказав, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 29 июня на 39,42 копейки, до 52,9699 руб./$1, и уменьшил курс евро на 16,49 копейки, до 55,8886 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 39,72 копейки по отношению к понедельнику и составил 52,9146 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 55,08 копейки и составил 52,7885 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 800,853 млн, из которых $1 282,471 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 518,382 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 16,87 копейки, до 55,9583 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 25,77 копейки, до 55,781 рубля. Объем торгов евро составил 1 201,289 млн евро, из которых 324,201 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 877,088 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России 28 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ 1 трлн 838,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 340 млрд рублей и спросе 1 трлн 838,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,31% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 июня, банки разместили 1 трлн 610 млрд рублей (при лимите 1 трлн 610 млрд рублей и спросе 2 трлн 94,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,21% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,67% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 4 б.п. - до 9,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 7 б.п. - также до 9,7% годовых.