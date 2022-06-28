Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Клиенты банков с 1 октября 2022 года смогут самостоятельно устанавливать в банке запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры - максимальную сумму транзакции или лимит на определенный период времени, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Такая упреждающая мера особенно актуальна для людей, наиболее подверженных влиянию кибермошенников, например, для пожилых граждан. Если был установлен запрет на дистанционные операции, то мошенникам не удастся оформить онлайн-кредит или похитить ваши деньги, даже если они смогли получить доступ к вашему онлайн-банкингу", - сказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, слова которого приводятся в сообщении.

Установить запрет можно в отношении отдельных услуг, например, переводов, онлайн-кредитования или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту нужно написать заявление в свой банк. Форму документа и порядок его направления определяет кредитная организация. При этом отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций клиент банка может в любое время без ограничений

С 1 октября этого года для защиты клиентов от действий кибермошенников банки также будут обязаны проводить идентификацию всех устройств, с которых граждане совершают онлайн-операции, подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты.