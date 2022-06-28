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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

ПФР разместил в депозит одного банка на 75 дней 5,5 млрд рублей под 9,2%

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России во вторник разместил на "Московской бирже" в 75-дневный депозит 5,5 млрд рублей страховых взносов по ставке 9,20% годовых, сообщается в информации, размещенной на сайте фонда.

В отборе приняли участие четыре банка, объем заявок составил 19,5 млрд рублей, превысив в 3,5 раза лимит аукциона, составлявший 5,5 млрд рублей.

При установленной минимальной ставке отбора 8,8% в заявках были указаны ставки в диапазоне 8,8-9,2%. Ставка отсечения была определена на уровне 9,2%. По итогам аукциона все средства будут размещены в одном банке, предложившем эту ставку.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

ПФР Мосбиржа
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