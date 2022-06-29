H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

В Восточной Европе продажи компании упали на 22%

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале (завершился 31 мая) и анонсировала новую программу выкупа акций.

В отчетном квартале чистая прибыль H&M составила 3,68 млрд шведских крон ($364 млн) по сравнению с 2,77 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 3,09 млрд крон.

Квартальная выручка H&M выросла на 17% и составила 54,5 млрд крон. Продажи в национальных валютах увеличились на 12%, а без учета России, Белоруссии и Украины, где работа магазинов компании временно приостановлена - на 17%.

"Рост продаж группы в минувшем квартале стал следствием успеха новых коллекций, благодаря чему компания больше продавала товары по полной цене и меньше - со скидками", - заявила главный исполнительный директор компании Хелена Хелмерссон.

Выручка в Западной Европе в прошлом квартале подскочила на 22%, в Северной и Южной Америке - на 30%, в Азии, Африке и Океании - на 14%, в Южной Европе - на 36%, в Северной Европе - на 7%. И только в Восточной Европе продажи рухнули на 22%.

На конец мая совокупная стоимость активов H&M в России, Белоруссии и Украине оценивается в 4,4 млрд крон. В этих трех странах временно закрыт 181 магазин, штат сотрудников составляет около 7,5 тысячи человек. До начала пандемии коронавируса на регион приходилось около 10% операционной прибыли H&M.

Также руководство компании отмечает, что за прошлый финансовый квартал курс рубля к шведской кроне взлетел на 73%, что негативно сказалось на стоимости российских активов при пересчете в кроны.

Руководство H&M объявило о начале новой программы обратного выкупа акций объемом до 3 млрд крон.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

С начала года капитализация H&M снизилась на 31,5%, до 204,5 млрд крон.