Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России

В Восточной Европе продажи компании упали на 22%

H&M увеличила квартальную прибыль, несмотря на прекращение продаж в России
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, увеличила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале (завершился 31 мая) и анонсировала новую программу выкупа акций.

В отчетном квартале чистая прибыль H&M составила 3,68 млрд шведских крон ($364 млн) по сравнению с 2,77 млрд крон за аналогичный период предыдущего фингода. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 3,09 млрд крон.

Квартальная выручка H&M выросла на 17% и составила 54,5 млрд крон. Продажи в национальных валютах увеличились на 12%, а без учета России, Белоруссии и Украины, где работа магазинов компании временно приостановлена - на 17%.

"Рост продаж группы в минувшем квартале стал следствием успеха новых коллекций, благодаря чему компания больше продавала товары по полной цене и меньше - со скидками", - заявила главный исполнительный директор компании Хелена Хелмерссон.

Выручка в Западной Европе в прошлом квартале подскочила на 22%, в Северной и Южной Америке - на 30%, в Азии, Африке и Океании - на 14%, в Южной Европе - на 36%, в Северной Европе - на 7%. И только в Восточной Европе продажи рухнули на 22%.

На конец мая совокупная стоимость активов H&M в России, Белоруссии и Украине оценивается в 4,4 млрд крон. В этих трех странах временно закрыт 181 магазин, штат сотрудников составляет около 7,5 тысячи человек. До начала пандемии коронавируса на регион приходилось около 10% операционной прибыли H&M.

Также руководство компании отмечает, что за прошлый финансовый квартал курс рубля к шведской кроне взлетел на 73%, что негативно сказалось на стоимости российских активов при пересчете в кроны.

Руководство H&M объявило о начале новой программы обратного выкупа акций объемом до 3 млрд крон.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо бренда H&M, компании принадлежат также марки COS, Monki, & Other Stories, Weekday, ARKET и Afound, а также сеть магазинов товаров для дома H&M Home.

С начала года капитализация H&M снизилась на 31,5%, до 204,5 млрд крон.

H&M Швеция Украина Белоруссия Европа Hennes & Mauritz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Курс евро опустился ниже 53 рублей впервые с апреля 2015 года

Tesla закрывает офис в Сан-Матео и увольняет около 200 сотрудников

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

РЖД с июля вернут квоты на вывоз угля из Кузбасса на восток

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Клиенты банков смогут отказаться от дистанционных услуг для защиты от мошенников

Белоруссия решила проводить выплаты по еврооблигациям в белорусских рублях

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Почти все иностранные фармкомпании прервали испытания препаратов в России

Таможенная подкомиссия одобрила корректировку формулы экспортных пошлин на зерно

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

Производитель шин Nokian Tyres уходит из РФ

США ввели запрет на импорт золота из России

США ввели запрет на импорт золота из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });