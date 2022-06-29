ExxonMobil продает сланцевые активы Монтни и Дюверне в Канаде за $1,5 млрд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дочерние компании ExxonMobil - Imperial и ExxonMobil Canada - подписали соглашение о продаже XTO Energy Canada, управляющей активами Exxon в Канаде, компании Whitecap Resources Inc.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца третьего квартала при условии одобрения контролирующими органами, сумма продажи составит $1,47 млрд, сообщает ExxonMobil.

"Активы включают 567 тыс. акров чистых сланцевых месторождений Монтни, 72 тыс. акров сланцевых месторождений Дюверне и дополнительные площади в других районах Альберты. Добыча этих активов составляет около 140 млн кубических футов природного газа в сутки и около 9 тыс. баррелей в сутки нефти, конденсата и сжиженного природного газа", - говорится в сообщении.