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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Глава "АЛРОСА" Сергей Иванов вошел в совет директоров ФСК

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор ПАО "АЛРОСА" Сергей Иванов вошел в новый состав совета директоров ПАО "ФСК ЕЭС", сообщила компания по итогам годового собрания, прошедшего накануне.

Иванов был выдвинут в качестве независимого директора. Кроме него независимыми директорами избраны глава "Опоры России" Александр Калинин, а также действующий член совета - управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской.

Свои места в совете сохранили два замминистра энергетики - Евгений Грабчак и Павел Сниккарс, глава материнской компании ПАО "Россети" Андрей Рюмин и его первый заместитель Андрей Муров, а также член правления ассоциации "НП "Совет рынка" Николай Рощенко.

Новыми членами совета директоров стали член правления "Россети Ленэнерго" Даниил Краинский, первый замглавы ФСК и главный инженер компании Андрей Майоров, врио замглавы "Россетей" по экономике и финансам Алексей Полинов.

Как сообщалось, ранее в этом году совет директоров на основании личного заявления покинули двое независимых кандидатов: глава "Полюса" Павел Грачев и исполнительный вице-президент итальянской Eni Эрнесто Ферленги.

Три других члена совета, изначально не выдвинутые в качестве кандидатов в новый состав, - покинули компанию ранее. Это экс-замглавы "Россетей" по экономике и финансам Павел Гребцов, в прошлом первый замглавы "Россетей" Александр Зарагацкий и Лариса Романовская.

ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети России. Электросетевому холдингу "Россети" принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь, "Россети" на 88,04% принадлежат государству, еще 1,28% в капитале - у GazpromFinance B.V.

ФСК Сергей Иванов АЛРОСА
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