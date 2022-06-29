Госдума утвердила отчет об исполнении федерального бюджета за 2021 год

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду утвердила отчет об исполнении федерального бюджета РФ за 2021 год.

Согласно документу (№132287-8) доходы федерального бюджета в 2021 году составили 25 трлн 286 млрд руб., расходы – 24 трлн 762 млрд руб., таким образом, профицит составил 524 млрд 277 млн руб. В 2021 году вместо запланированного дефицита в объеме 2 трлн 755 млрд руб. федеральный бюджет был исполнен с профицитом 524,3 млрд. руб., или 0,4% ВВП.

Объем нефтегазовых доходов в 2021 году равнялся 9 трлн 56,5 млрд руб., по сравнению с 2020 годом рост составил 73%. В 2020 году нефтегазовые доходы были меньше уровня 2019 года на 34%.

Объем ненефтегазовых доходов в 2021 году составил 16 трлн 229,9 млрд руб., рост по сравнению с 2020 годом - 20%, в 2020 году рост к 2019 году составлял 9,8%. Рост ненефтегазовых доходов в 2021 году в основном обусловлен увеличением поступлений внутреннего НДС и НДС на ввозимые товары на 28% и 27% (год к году) соответственно.

Поступление доходов от уплаты НДД за 2021 год составило 1 трлн 8 млрд 657,7 млн рублей. По сравнению с 2020 годом поступление НДД выросло в 6,8 раза.

По сравнению с 2020 годом поступление доходов от уплаты налога на прибыль организаций увеличилось на 461 млрд 054,9 млн рублей, или на 42,2%, что преимущественно вызвано ростом прибыли организаций металлургического, нефтегазового, финансового секторов экономики и в секторе оптово-розничной торговли.

Поступление доходов от уплаты НДФЛ за 2021 год составило 90 млрд 670,9 млн руб. (при прогнозе в 60 млрд руб.). В пояснительных материалах отмечается, что такой рост связан с превышением фактических поступлений в части суммы "прогрессивного" налога (15%) на доходы, превышающие 5 млн руб.

Поступление доходов от уплаты внутреннего и ввозного НДС за 2021 год составило 9 трлн 212 млрд 240 млн руб., что на 21,5% больше суммы, учтенной при формировании бюджета. В пояснительных материалах говорится, что рост вызван более высокими объемами ВВП и стоимостного импорта в долларовом выражении по сравнению с учтенными в прогнозе при положительном влиянии обменного курса, а также дополнительными поступлениями НДС в результате временного всплеска внутреннего спроса на фоне сдержанной динамики зарубежного туризма и разовых выплат населению.