Совет директоров "Транснефти" рекомендовал дивиденды в 10 497 руб. на акцию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Транснефть" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 10 497,36 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, сообщает компания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием, уточняет монополия.

Как сообщалось, ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании позиции государства в отношении направления на дивиденды "Транснефти" за 2021 год 76,099 млрд руб.

Уставный капитал "Транснефти" разделен на 5 694 468 обыкновенных и 1 554 875 привилегированных акций номиналом 1 рубль. Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".

Компания уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%. Так, чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году составила 133,2 млрд руб., а общая сумма выплат на дивиденды ровно половину - 66,87 млрд руб., из них на обыкновенные акции - 52,53 млрд руб., на привилегированные - 14,34 млрд руб. На дивиденды была направлена вся чистая прибыль ПАО "Транснефть" по РСБУ за 2020 год - 65,065 млрд руб., а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1,804 млрд руб. Дивиденд на акцию "Транснефти" составил 9224,28 руб. по всем видам ценных бумаг.

По итогам 2021 года "Транснефть" не публиковала данные по МСФО. Чистая прибыль монополии за 9 месяцев прошлого года составила 157,8 млрд руб. против 109,7 млрд рублей (рост на 43,8%), в третьем квартале - 48,3 млрд рублей против 36,3 млрд руб. годом ранее (рост на 33%).

В конце декабря президент "Транснефти" Николай Токарев на встрече с Мишустиным оценивал дивиденды за 2021 год в 88 млрд рублей.