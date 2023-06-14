Акционерам "Транснефти" рекомендовали дивиденды по 16 665,2 рубля на акцию

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям за 2022 год в общей сумме 120 811 750 963,6 рубля, или 16 665,2 рубля на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали дивиденд на акцию в среднем размере 12,13 тысячи рублей. Ближе всех к итоговой цифре оказался "Ренессанс Капитал", прогнозировавший 13,65 тысячи рублей на акцию.

На этой новости привилегированные акции "Транснефти" на "Мосбирже" подорожали до пика с февраля 2022 года. К 13:17 они дорожали на 6,9%, до 141,9 тысячи рублей. Максимум сделок составил 144,5 тысячи рублей (+8,9%) за штуку. Объем торгов бумагами превысил 5,919 млрд рублей - рекорд с конца мая 2020 года.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) может быть направлено 94,899 млрд рублей, по привилегированным (1 554 875 штук) - 25,912 млрд рублей.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена как 20-й день с принятия соответствующего решения годовым собранием акционеров ПАО.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%. Так, чистая прибыль компании по МСФО в 2020 году составила 133,2 млрд рублей, а общая сумма выплат на дивиденды - ровно половину (66,87 млрд рублей), из них на обыкновенные акции - 52,53 млрд рублей, на привилегированные - 14,34 млрд рублей. На дивиденды была направлена и вся чистая прибыль по РСБУ за 2020 год - 65,065 млрд рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1,804 млрд рублей. Дивиденд на акцию "Транснефти" составил 9224,28 рублей по всем видам ценных бумаг. Отчетность по МСФО за 2021 и 2022 годы не публиковалась.

По итогам 2021 года глава правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании позиции государства в отношении направления на дивиденды "Транснефти" за 2021 год 76,099 млрд рублей. СД компании тогда рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 10 497,36 рубл на одну обыкновенную и одну привилегированную акции.

Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".