Узбекистан открыл крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Sanoat Energetika Guruhi (SEG) совместно с Kontiki-Exploration открыли в Зарафшанской впадине (Навоийская область) крупнейшее в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума "Янги Узбекистан", сообщило Министерство энергетики страны.

По данным ведомства, запасы битумной нефти оцениваются около 100 млн тонн. Максимальный годовой уровень добычи прогнозируется в объеме 1 млн тонн к 2025 году, для чего запланировано бурение 1500 скважин в год. Инвестиции в освоение в ближайшие 12 лет оцениваются в $2,5 млрд.

Бурение первой поисковой скважины было начато в мае 2021 года. Буровые работы проводятся на границе Самаркандской и Навоийской областей, глубина оценочно-эксплуатационных скважин составляет от 400 до 750 метров. В ходе бурения были вскрыты пласты гравелитов и песчаников альбского, сеноманского и туронского возрастов. Все они оказались насыщены нефтью, сверхвязкой нефтью и битумом, уточняет министерство.

Для добычи углеводородов SEG привлекла к проекту канадскую McDaniel (геологическое изучение, подбор технологий, стратегия разработки и технико-экономическое обоснование), американскую Byis Manufacturing (технология пароциклической обработки скважин, промышленная парогенерация). Американская O'Neill Industries предоставит технологию пароциклической обработки скважин, предусматривающую генерацию и закачку пара совместно с углекислым газом, азотом и поверхностно-активными веществами (ПАВ), канадская GenOil - лицензиар технологии переработки битумной нефти в "синтетическую" нефть, российская Energy and Engineering осуществит базовое проектирование технологии переработки битумной нефти в "синтетическую". Технология водородного термобарохимического воздействия будет закуплена у Veraton I.T.C. (Россия), а Казанский федеральный университет проведет петрофизические исследования керна, проработает технологии внутрипластового горения.

Сейчас идут поисково-разведочные работы для определения продуктивных толщин и оконтуривания залежей битума и нефти, а также опытно-промышленные работы по определению способа добычи.

Sanoat Energetika Guruhi ("Промышленная энергетическая группа"), ранее Jizzakh, подконтрольна кипрской Belvor Holding Limited, которая, по данным кипрского реестра, принадлежит Бахтиеру Фазылову, председателю правления и основному акционеру нефтесервисной компании Eriell.

Jizzakh Petroleum была создана в 2017 году "Узбекнефтегазом" и Gas Project Development Central Asia AG, которое на тот момент паритетно принадлежало "Газпрому" и трейдеру Centrex, входившему в группу Газпромбанка. Компания должна была заняться строительством Джизакского НПЗ, но проект был остановлен из-за нехватки сырья. Нефтеперерабатывающие мощности Узбекистана (около 11 млн тонн в год) значительно превышают поставки нефти в страну, из-за чего остаются недозагруженными.

Kontiki-Exploration является структурой российской ООО "Нефтепоисковая компания "Контики"".

Собственная добыча Узбекистана в 2021 году составила 2,7 млн тонн нефти.

В 2019 году правительство республики утвердило программу увеличения добычи нефти в 2020-2030 годах, согласно которой Jizzakh передали лицензии на 105 месторождений. Необходимые инвестиции оценивались в $2,7 млрд, что должно обеспечить прирост запасов нефти на 6,4 млн тонн, газа - на 46 млрд кубометров и увеличить добычу до 2 млн тонн нефти и 1 млрд кубометров газа в год.

Belvor сначала купил большую часть доли GPD в Jizzakh, а в октябре 2021 года приобрёл и долю "Узбекнефтегаза", консолидировав в Jizzakh 98%. После этого Jizzakh сменила название.