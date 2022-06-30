Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Акции "Газпрома" ускорили падение, теряя в цене более 22%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" утром в четверг обвалились более чем на 22% после известий, что годовое общее собрание акционеров (ГОСА) приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год.

На Московской бирже акции "Газпрома" к 10:48 по московскому времени упали до 265 рублей (-11%), далее падение продолжилось и к 10:54 бумаги обвалились до 230 рублей (-22,7%); объем торгов превысил 12,2 млрд рублей. До известий о решении ГОСА бумаги концерна поднимались до 310,82 рубля (+4,4%).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере".

Как сообщалось, предлагалось за 2021 год выплатить по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей).

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их обвала более чем на 20%

Падение акций "Газпрома" превысило 30% после решения о невыплате дивидендов

"Газпром" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

"Газпром" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Российскому золоту сужают географию и маржу. Обзор

Российскому золоту сужают географию и маржу. Обзор

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов, отыгрывая потери среды

Минэкономразвития оценило снижение ВВП России в мае в 4,3%

Нефтяная дипломатия времен тотальной неопределенности. Обзор

Нефтяная дипломатия времен тотальной неопределенности. Обзор

S&P 500 снизился третий день подряд

Акционеры "Газпрома" рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов

Акционеры "Газпрома" рассмотрят выплату рекордных для истории российского рынка дивидендов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });