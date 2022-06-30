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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Принят закон об отсрочке платежей для операторов наружной рекламы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 127020-8, который устанавливает на 2022 и 2023 год особые правила для договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Правительство внесло этот документ в палату в середине мая.

Закон даст региональным и муниципальным властям право определять случаи предоставления отсрочки осуществления платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также случаи снижения в 2022 году размера платежей по таким договорам.

Предоставление отсрочки не может устанавливаться на срок более одного года. "Размер платежа по таким договорам в случае его снижения не может быть менее половины размера платежа, указанного в соответствующем договоре, и не может устанавливаться на срок более одного года", - говорится в принятом законе.

До 1 марта 2023 года лицо, заключившее договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, вправе обратиться с заявлением о заключении дополнительного соглашения к договору, предусматривающего увеличение срока действия такого договора, независимо от наличия или отсутствия задолженности по нему.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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