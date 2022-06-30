Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

"ЛУКОЙЛ" заплатил "Газпрому" 11 млрд рублей за долю в СП "Лаявожнефтегаз"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "ЛУКОЙЛа", ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", купила у ООО "Газпром добыча Краснодар" 49% в совместном предприятии ООО "Лаявожнефтегаз", доведя свою долю до 50%, сообщил "Газпром".

Стоимость сделки составила 11,436 млрд рублей.

"Лаявожнефтегаз" - совместная проектная компания по разработке Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе

"Газпром" выиграл аукцион на Лаявожское и Ванейвисское месторождения еще в 2016 году. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м. "Газпром" оценивает годовую полку добычи на месторождениях на уровне до 10 млрд куб. м газа в год.

По данным администрации НАО, объем инвестиций в месторождения составит порядка 200 млрд рублей.

ЛУКОЙЛ Газпром НАО Лавояжнефтегаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Шведский ЦБ поднял ключевую ставку до 0,75% и продолжит ее повышать

Операторов связи обязали ежегодно предоставлять отчет в Роскомнадзор

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Срок действия квоты на экспорт зерна из РФ заканчивается, она полностью не выбрана. Обзор

Uniper начал обсуждать с властями ФРГ меры поддержки его бизнеса

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

ЦБ РФ представил обновленную банкноту номиналом 100 рублей

МосБиржа объявила дискретный аукцион по акциям "Газпрома" из-за их обвала более чем на 20%

Падение акций "Газпрома" превысило 30% после решения о невыплате дивидендов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });