"ЛУКОЙЛ" заплатил "Газпрому" 11 млрд рублей за долю в СП "Лаявожнефтегаз"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "ЛУКОЙЛа", ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", купила у ООО "Газпром добыча Краснодар" 49% в совместном предприятии ООО "Лаявожнефтегаз", доведя свою долю до 50%, сообщил "Газпром".

Стоимость сделки составила 11,436 млрд рублей.

"Лаявожнефтегаз" - совместная проектная компания по разработке Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе

"Газпром" выиграл аукцион на Лаявожское и Ванейвисское месторождения еще в 2016 году. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов Ванейвисского и Лаявожского месторождений составляют 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд куб. м. "Газпром" оценивает годовую полку добычи на месторождениях на уровне до 10 млрд куб. м газа в год.

По данным администрации НАО, объем инвестиций в месторождения составит порядка 200 млрд рублей.