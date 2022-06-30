Старт пассажирских поездов между Крымом, Херсонщиой и Запорожьем перенесен

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Запуск пассажирского железнодорожного движения между Крымом, Херсонской и Запорожской областями, запланированный на 1 июля, переносится из-за продолжения мероприятий по обеспечению безопасности, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой - Мелитополь, Джанкой - Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Он уточнил, что дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена 1 июля.

"В свою очередь, мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней. Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания", - добавил Аксенов.

Ранее Аксенов заявлял, что 1 июля возобновится автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями.