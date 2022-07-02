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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

В Запорожской области сообщили об обстреле поезда с продовольствием

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины, по предварительной информации, обстреляли из гранатомета грузовой поезд с продовольствием под Мелитополем, сообщил член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Запорожской области в поселке Акимовка под Мелитополем (...), по предварительной информации, из гранатомета был обстрелян грузовой поезд с продовольствием", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Поезд шел из Крыма, о пострадавших речь пока не идет, уточнил Рогов "Интерфаксу".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что 1 июля возобновится пассажирское железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем. Однако 30 июня стало известно, что старт поездов отложили, так как не завершены работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии. Глава Крыма заверил, что эти вопросы будут решены в течение нескольких дней.

Хроника 24 февраля – 02 июля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область
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