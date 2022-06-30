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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Крым возобновляет автобусное сообщение с Херсонщиной и Запорожьем

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Автобусное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями возобновится в пятницу после восьмилетнего перерыва, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Автобусы начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно по расписанию", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его данным, автобусы будут ходить из Симферополя в Херсон, Мелитополь, Бердянск и обратно дважды в день. Стоимость проезда в Херсон и Мелитополь составит 1300 рублей, в Бердянск - 1800 рублей. Билет можно приобрести за 30 дней до рейса, продажа заканчивается за 2 часа до отправления.

Ранее Аксенов заявлял, что 1 июля также возобновится пассажирское железнодорожное сообщение с Херсоном и Мелитополем. Однако накануне стало известно, что старт поездов отложили, так как не завершены работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии. Глава Крыма заверил, что эти вопросы будут решены в течение нескольких дней.

Железнодорожное и автобусное сообщение между Крымом и украинскими регионами было прекращено в 2014 году после присоединения полуострова к России. По информации из украинских СМИ, в Херсонской области разобрали пути. 11 марта 2022 года Аксенов сообщил, что в ходе спецоперации восстановлено техническое железнодорожное движение до Херсона. 7 июня из Мелитополя в Крым отправили первый за восемь лет грузовой поезд с зерном.

Крым Херсонская область Запорожье
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