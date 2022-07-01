Швейцария разрешила "дочке" Сбербанка провести выплаты неподсанкционным кредиторам

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (Financial market supervisory authority, FINMA) частично ослабила защитные меры в отношении Sberbank (Switzerland) AG ("дочка" Сбербанка России), разрешила удовлетворить требования кредиторов, не находящихся под санкциями, говорится в сообщении швейцарского регулятора.

Этот шаг стал возможен, так как банк успешно стабилизировал свое финансовое положение, а действующие в настоящее время международные санкции разрешают такие платежи, отмечает FINMA.

Расчеты с кредиторами Sberbank (Switzerland) сможет провести с 1 по 5 июля 2022 года. При этом банк не сможет перевести средства находящимся под санкциями кредиторам и материнскому банку, отмечает швейцарский регулятор.

Предполагается, что эти платежи позволят уменьшить баланс Sberbank (Switzerland), в том числе с целью возможной продажи банка, отмечается в сообщении.

Принимая эту меру, FINMA временно отменяет некоторые из защитных мер, введенных в отношении Sberbank (Switzerland) в марте 2022 года. При этом швейцарский регулятор отмечает, что сохраняет усиленный надзор за банком.

Сбербанк планирует продать Sberbank (Switzerland) до середины июля, сообщил ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью "Интерфаксу". "Мы ее продаем (швейцарскую "дочку" - ИФ). У нее тоже положительный капитал и ликвидность. Там сейчас находится представитель швейцарского регулятора. Мы ведем очень плодотворный диалог с FINMA. У нас есть покупатель и мы рассчитываем заключить сделку в обозримой перспективе", - сказал Ведяхин, отметив, что этим активом интересовалось несколько покупателей.

Защитные меры, введенные FINMA в отношении Sberbank (Switzerland) в начале марта, предусматривают запрет на платежи и транзакции, а также отсрочку по выплате депозитов. Служба 1 июня продлила действие этих мер до 2 августа 2022 года.

США 6 апреля ввели в отношении Сбербанка блокирующие санкции. Они предусматривают "заморозку" активов в США, а также запрет американским гражданам проводить какие-либо операции с банком.