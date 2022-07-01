Минэкономразвития в ближайшие две недели уточнит макропрогноз

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в ближайшие две недели подготовит рабочие оценки уточненного макропрогноза на 2022-2025 годы, пообещал журналистам глава ведомства Максим Решетников, отвечая на вопрос о сроках уточнения.

"Сейчас пришли новые данные (макростатистика за май - ИФ). Сейчас будем обсуждать и пересматривать (среднесрочный макропрогноз - ИФ). Какие-то рабочие оценки точно сделаем в ближайшие две недели", - объяснил он.

Минэкономразвития до конца следующей недели ждет уточенные прогнозы от федеральных органов исполнительной власти и регионов по их части, после этого будет подготовлен сводный уточенный макропрогноз.

Ранее Решетников заявлял, что прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год (17,5%) будет пересмотрен в сторону понижения, а прогноз по падению ВВП в 2022 году (на 7,8%) в сторону меньшего снижения.

В мае 2022 года российская экономика сократилась на 4,3% в годовом сравнении после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%), роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе, сообщило министерство 30 июня. Рост ВВП по итогам января-мая 2022 года составил 0,5% в годовом сравнении.

"Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса", - отметили в ведомстве.