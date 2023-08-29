"РусГидро" увеличило квартальную чистую прибыль по МСФО почти вдвое

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в апреле-июне 2023 года составила 20,33 млрд рублей, сказано в отчетности компании. Это почти вдвое больше, чем годом ранее.

Показатель EBITDA в апреле-июне составил 35,1 млрд рублей против 25,53 млрд рублей годом ранее.

Выручка по итогам квартала выросла на 22,6%, до почти 119 млрд рублей. Госсубсидии составили 14,7 млрд рублей против 14,02 млрд рублей годом ранее. Операционные расходы компании без учета убытков от обесценения составили 107,38 млрд рублей (годом ранее - почти 94 млрд рублей).

По итогам полугодия чистая прибыль "РусГидро" по МСФО увеличилась на 58,78%, до 47,65 млрд рублей. Выручка в январе-июне достигла 260,73 млрд рублей (+21,48%), госсубсидии составили 29,72 млрд руб. против 26,09 млрд рублей годом ранее. Операционные расходы увеличились со 195,55 до 228,94 млрд рублей. Показатель EBITDA за первое полугодие составил 78,38 млрд рублей (61,1 млрд рублей годом ранее).

Как отмечает компания в своем сообщении, ее долговая нагрузка "сохраняется на сбалансированном уровне - соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,2х на конец отчетного периода".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".