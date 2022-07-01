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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Думу внесли проект, уточняющий нормативы зачисления налоговых штрафов и пеней в бюджет

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, который уточняет перераспределение в бюджетной системе РФ средств от уплаты налоговых штрафов и пеней.

Документ (№155690-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно действующему Бюджетному кодекс (БК), штрафы и пени, которые исчисляются исходя из сумм налоговых ставок и страховых взносов, зачисляются в бюджет исходя из норматива зачислений, который установлен по каждому налогу. То есть если налог региональный, то штрафы и пени по нему идут в регионы. Суммы иных штрафов идут в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Внесенный законопроект определяет, что суммы штрафов (исчисляемых исходя из сумм налогов и страховых взносов) зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 34%, в бюджет субъекта РФ - 61%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов - 5%. Суммы пеней направляются в федеральный бюджет по нормативу 42%, в бюджет субъекта РФ - также 42%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов - 16%. Суммы процентов по налогам и страховым взносам отчисляются в федеральный бюджет по нормативу 44%, в бюджет субъекта РФ - 28%, во внебюджетные фонды - 28%.

Данная норма, в случае принятия закона, вступит в силу с 1 января 2023 г. Согласно пояснительной записке, такое изменение необходимо ввиду того, что с 1 января 2023 г. вводится институт единого налогового счета. Суммы пеней, штрафов, процентов будут определяться суммарно по налогоплательщику, без выделения отдельных видов налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения.

"Указанные значения нормативов определены по итогам анализа фактических поступлений пеней, штрафов, процентов по налогам и сборам (включая страховые взносы) в разрезе субъектов РФ за последние годы и направлены на то, чтобы исключить возможные выпадающие доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Госдума
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