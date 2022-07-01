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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн

Активы принадлежат "Ростеху", "Русалу", "Татнефти" и "Группе ГМС"

На Украине арестованы активы российских холдингов на $154 млн
Фото: Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На Украине арестованы активы российских холдингов на сумму более 4,5 млрд гривен ($154 млн по текущему курсу), сообщило МВД Украины.

Военная операция на Украине

В частности, арестованы на корпоративные права девяти украинских предприятий, а также 70 объектов недвижимого имущества, включая земельные участки.

"Фирмы принадлежат российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "Русал" и "Группа ГМС"", - уточняется в сообщении. В МВД считают, что арестованные активы могли использоваться в подрывной деятельности против Украины.

Ранее сообщалось об аресте и передаче в управление украинскому государству ряда активов "Татнефти": 115 объектов недвижимого имущества (нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки) и 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость арестованного имущества и корпоративных прав оценивалась более чем в $82 млн.

Кроме того, 1 июля "Лигабизнесинформ" сообщила, что суды в Закарпатской области арестовали корпоративные права ООО "Гуардон Украина" и ООО "Компания "Алюминий Украины" в ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ). Конечным бенефициаром завода выступает бизнесмен Олег Дерипаска, свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей Украины. Согласно госреестру, он выступает бенефициаром двух совладельцев предприятия - ООО "Компания "Алюминий Украины" и ООО "Гуардон Украина".

Официальный курс на 1 июля - 29,25 гривны/$1.

МВД Украина Ростех Татнефть Русал Группа ГМС
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