Арестованные на Украине активы "Татнефти" переданы в управление государству

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Активы группы "Татнефть", ранее арестованные на Украине, переданы в управление украинскому государству. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Бюро напоминает, что 31 мая в рамках расследования уголовного производства получены определения следственного судьи об аресте движимого и недвижимого имущества, счетов и корпоративных прав группы "Татнефть".

"В настоящее время арестованы 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Только стоимость корпоративных прав предприятий и движимого имущества составляет около 400 млн гривен ($13,7 млн по текущему курсу - ИФ)", - утверждает ГБР.

Арестованные активы переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Бюро продолжает досудебное расследование по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Ранее ГБР оценивало стоимость арестованного имущества группы в $68 млн.

Официальный курс на 17 июня - 29,25 грн./$1.