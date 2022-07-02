Южная Корея и США обсудили введение ограничений на цену российской нефти

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Министры финансов Южной Кореи Чу Гён Хо и США Джанет Йеллен обсудили предложение Вашингтона о введении предельных цен на российскую нефть в рамках санкций против Москвы, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство финансов.

"По данным министерства, министр финансов Чу Гён Хо и министр финансов США Джанет Йеллен провели телефонную беседу и обсудили этот вопрос в преддверии запланированной поездки американского министра в Южную Корею 19-20 июля", - говорится в сообщении агентства.

В нем отмечается, что Йеллен подняла вопрос о "необходимости введения предельных цен на российскую нефть, чтобы стабилизировать высокие цены на энергоносители и сократить доходы России от экспорта нефти, сообщило министерство". Южнокорейский коллега Йеллен "выразил понимание" намерения предлагаемого ограничения цен и попросил США поделиться подробностями, если их план действий будет конкретизирован".

"Ренхап" напоминает, что страны G7 на недавнем саммите согласились изучить варианты введения предельных цен на российскую нефть, "чтобы сократить возможности по финансированию Россией своих действий на Украине за счет доходов от продажи нефти".

Замминистра финансов США Брайан Нельсон во время недавнего визита в Сеул попросил Южную Корею присоединиться к этому шагу, отмечает агентство.