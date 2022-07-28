TotalEnergies увеличила квартальную прибыль более чем вдвое на фоне роста цен

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE (ранее Total) во втором квартале 2022 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое на фоне роста глобальных цен на энергоресурсы.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $5,69 млрд против $2,21 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) составила $9,8 млрд.

Выручка повысилась до $74,77 млрд с $47,05 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале составила 2,74 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, почти не изменившись с показателем, зафиксированным годом ранее. Компания ожидает, что добыча останется вблизи этого уровня до конца года.

Капзатраты компании по состоянию на конец июня составили $8 млрд. TotalEnergies планирует, что в 2022 году они достигнут $16 млрд, причем четверть из них будет реализована в секторе возобновляемых источников энергии и производства электричества.

TotalEnergies увеличила размер квартальных дивидендных выплат на 5% по сравнению с прошлым годом, до 0,69 евро на акцию. Совет директоров также одобрил программу обратного выкупа акций объемом $2 млрд в третьем квартале.

Капитализация TotalEnergies за последние 12 месяцев увеличилась на 28,4%.