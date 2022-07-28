Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

TotalEnergies увеличила квартальную прибыль более чем вдвое на фоне роста цен

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Французская нефтегазовая компания TotalEnergies SE (ранее Total) во втором квартале 2022 года увеличила чистую прибыль более чем вдвое на фоне роста глобальных цен на энергоресурсы.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $5,69 млрд против $2,21 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов, покупки или продажи активов) составила $9,8 млрд.

Выручка повысилась до $74,77 млрд с $47,05 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов TotalEnergies в минувшем квартале составила 2,74 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, почти не изменившись с показателем, зафиксированным годом ранее. Компания ожидает, что добыча останется вблизи этого уровня до конца года.

Капзатраты компании по состоянию на конец июня составили $8 млрд. TotalEnergies планирует, что в 2022 году они достигнут $16 млрд, причем четверть из них будет реализована в секторе возобновляемых источников энергии и производства электричества.

TotalEnergies увеличила размер квартальных дивидендных выплат на 5% по сравнению с прошлым годом, до 0,69 евро на акцию. Совет директоров также одобрил программу обратного выкупа акций объемом $2 млрд в третьем квартале.

Капитализация TotalEnergies за последние 12 месяцев увеличилась на 28,4%.

TotalEnergies Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Shell работает над снижением спроса на газ, несмотря на перспективу его дефицита в Европе

Shell работает над снижением спроса на газ, несмотря на перспективу его дефицита в Европе

Минпромторг допустил, что новым владельцем H&M в РФ может стать зарубежный инвестор

Минпромторг допустил, что новым владельцем H&M в РФ может стать зарубежный инвестор

Президент ГК "ФСК" Воронин стал владельцем бизнеса Guardian Glass в России

Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

Samsung увеличил квартальную выручку на 23%, чистую прибыль - на 15%

Производитель электромобилей Rivian сократит 6% рабочих мест

Европу ожидает усиление энергодефицита из-за штиля

Европу ожидает усиление энергодефицита из-за штиля

Счетная палата предложила исключить из структуры ФНБ евро, фунты и иены

Казахстанская "Азия Авто" названа возможным покупателем завода VW в Калуге

Казахстанская "Азия Авто" названа возможным покупателем завода VW в Калуге

Technip Energies приостановила большую часть работ по "Арктик СПГ 2"

Brent подорожала до $107,37 за баррель

Brent подорожала до $107,37 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });