Мишустин заявил, что санкции лишили все страны гарантий получения импорта

В связи с этим он заявил о необходимости построить технологический суверенитет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сегодня ни одна страна мира не может быть уверена в том, что гарантированно получит важную для нее продукцию из-за рубежа, заявил на выставке "Иннопром" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. Значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", - сказал он.

В 2022 году году в выставке принимают участие представители более 500 российских и международных компаний, лидеры бизнеса из трех десятков стран.

"У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. То, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает - Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", - подчеркнул премьер.