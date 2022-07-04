Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Мишустин заявил, что санкции лишили все страны гарантий получения импорта

В связи с этим он заявил о необходимости построить технологический суверенитет

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сегодня ни одна страна мира не может быть уверена в том, что гарантированно получит важную для нее продукцию из-за рубежа, заявил на выставке "Иннопром" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Санкционные барьеры и запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире никогда больше нельзя гарантировать поставки важнейшей продукции из-за рубежа. Значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет", - сказал он.

В 2022 году году в выставке принимают участие представители более 500 российских и международных компаний, лидеры бизнеса из трех десятков стран.

"У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. То, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает - Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром", - подчеркнул премьер.

Михаил Мишустин Иннопром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Exxon Mobil рассчитывает на рекордную за 25 лет квартальную операционную прибыль

Курс рубля просел на старте торгов в понедельник

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%

Tesla во II квартале уменьшила поставки автомобилей на 18%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });