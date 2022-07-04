Правительство введет гарантии сбыта для ряда резидентов промкластеров

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правительство в ближайшее время обновит модель промышленных кластеров, для производителей продукции из перечня критического импорта будут предоставлены налоговые льготы и гарантии сбыта продукции, заявил на выставке "Иннопром" премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента совсем скоро правительство представит обновленную модель промышленных кластеров. Компании-резиденты, которые смогут наладить производство продукции из перечня критического импорта, получат еще больше преференций. Это доступ к долгосрочному финансированию, а также налоговые льготы и гарантии сбыта продукции. Особо подчеркну, речь идет не про косметические настройки, а про существенную мотивацию бизнеса", - сказал он.

"Еще один важный механизм - так называемая промышленная ипотека. Вы знаете, что это тоже инициатива главы государства. Мы будем предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок", - добавил премьер.