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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Порог богатства в США за год вырос на 16%, до $2,2 млн

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американцы в среднем считают богатыми своих сограждан с состоянием выше $2,2 млн, показало ежегодное исследование финансовой компании Charles Schwab.

Этот показатель не избежал влияния инфляции - год назад богатыми в США считались люди с состоянием более $1,9 млн.

Речь идет о среднем показателе по стране. При этом в крупных городах порог богатства значительно выше. Причем лидером в этом отношении является Сан-Франциско, где находятся штаб-квартиры многих крупных ИТ-компаний. Этот город с серьезным отрывом опережает Нью-Йорк и Вашингтон.

В Сан-Франциско богатыми считаются только те, чьи активы за вычетом долга составляют не менее $5,1 млн. Состояние более $1,7 млн позволяет рассчитывать только на "комфортную" оценку финансового положения в глазах жителей города.

В Южной Калифорнии (включая Лос-Анджелес и Сан-Диего) порог богатства составляет $3,9 млн, в Нью-Йорке - $3,4 млн, в Вашингтоне - $3,3 млн. Среди 12 крупнейших городов США, попавших в исследование, самый низкий порог зафиксирован в Денвере - $2,3 млн.

Опрос был проведен в начале февраля среди выборки из 500-750 человек в каждом городе.

США
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