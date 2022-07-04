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ЕЦБ сфокусируется на бондах наиболее экологичных корпораций

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк планирует корректировать портфель корпоративных облигаций, отдавая предпочтение эмитентам с наиболее низким углеродным следом, передает Bloomberg.

ЕЦБ будет реинвестировать "существенный объем поступлений от погашаемых бумаг в ближайшие годы" таким образом, чтобы наказать компании с высоким углеродным следом, говорится в опубликованном заявлении регулятора. Новый план коснется реинвестиций на сумму порядка 30 млрд евро в год, что соответствует примерно 10% портфеля корпоративных облигаций ЕЦБ, заявила член исполнительного совета Европейского Центробанка Изабель Шнабель.

"Если сравнивать с другими центробанками, это существенный объем, и он имеет значение", - сказала Шнабель.

"С этими решениями мы переводим наши обязательства по борьбе с изменением климата в реальные действия, - заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард. - В рамках нашего мандата мы делаем конкретные шаги по включению климатических целей в денежно-кредитную политику".

При этом объемы покупок корпоративных бондов "по-прежнему будут определяться исключительно соображениями монетарной политики, а также их ролью в достижении целевого показателя инфляции ЕЦБ", отмечают в Центробанке.

Новый план, который на первом этапе коснется только нефинансовых компаний, начнет действовать в октябре, и до этого ЕЦБ еще обнародует его детали. С первого квартала 2023 года Центробанк будет регулярно публиковать информацию о составе портфеля корпоративных облигаций с учетом климатических данных.

ЕЦБ Изабель Шнабель Кристин Лагард
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