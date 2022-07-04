Объем торгов на всех рынках Мосбиржи снизился в июне до 73,5 трлн рублей

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июне 2022 года составил 73,5 трлн рублей, тогда как в июне 2021 года он составил 81,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в июне 2022 года упал в 2,5 раза - до 1 трлн 531 млрд рублей с 3 трлн 865 млрд рублей в июне 2021 года.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился более чем в два раза, до 909,3 млрд рублей с 2 трлн 278 млрд рублей годом ранее.