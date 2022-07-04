Рубль закрыл торги умеренным понижением к доллару и евро

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль снизился к бивалютной корзине в ожидании новых мер российских властей по нормализации курса и в условиях сниженной активности рынка.

Курс доллара США составил 55,24 руб. в 19:00, что на 74 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,75 руб., подорожав на 1,21 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 95,15 копейки - до 56,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника понижением к доллару и евро при сниженной активности рынка и в ожидании заседания правительства РФ, на котором будут обсуждаться меры по нормализации валютного курса, которое на прошлой неделе анонсировал глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, правительство намерено обсудить проблематику курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила.

Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил в пятницу журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Торги проходят при сниженной активности игроков, так как биржи США закрыты по случаю празднования в стране в понедельник, 4 июля, Дня независимости.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль ослабел к основным валютам по итогам прошедшей недели, пара "доллар-рубль" торгуется в диапазоне 54-55 руб./$1. "Коррекция курса прошла на фоне заявлений правительства о намерении провести совещание по вопросу чрезмерного укрепления национальной валюты. Набор возможных мер со стороны правительства выглядит достаточно ограниченным. Идея начать формировать резервы из валют дружественных стран довольно трудно реализуема из-за ограниченной конвертируемости данных инструментов. Тем временем продолжают смягчаться условия работы экспортеров, несырьевая выручка полностью освобождена от необходимости репатриации с зарубежных счетов компаний. ЦБ также продолжил смягчать меры валютного контроля, теперь частные лица могут переводить до $1 млн в месяц на свои счета в иностранных банках. Кардинально поменять ситуацию с крепким рублем, на наш взгляд, по-прежнему может только восстановление импорта", - говорит Алексеев.

"Рубль продолжает отступать. С одной стороны, это могут быть реакции на окончание очередного налогового периода в России, когда спрос на рубли сокращается. С другой, инвесторы вполне могут пересматривать среднесрочные ориентиры на фоне разговоров о вероятных интервенциях. Кроме того, ранее были смягчены рамки валютного контроля со стороны Центробанка, это тоже могло заставить рубль снижаться", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июне 2022 года снизился на 9,8% г/г - до 73,5 трлн рублей, тогда как в июне 2021 года он составил 81,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. Среднедневной объем торгов упал более чем в два раза - до 43,3 млрд рублей со 103,6 млрд рублей в июне 2021 года.

Объем торгов на валютном рынке упал на 33% и составил 17,8 трлн рублей (26,8 трлн рублей в июне 2021 года). На торги инструментами спот пришлось 7,5 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 10,3 трлн рублей.

Секция денежного рынка, как и в предыдущий месяц, единственная показала положительную динамику. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 23,3%, до 48,4 трлн рублей (39,2 трлн рублей в июне 2021 года), среднедневной объем операций составил 2 302,7 млрд рублей (1 782,5 млрд рублей в июне 2021 года).

Цены на нефть ускорили рост на торгах в понедельник на фоне опасений физического сокращения предложения на мировом рынке.

Так, экспорт нефти из Ливии резко снизился из-за политического кризиса в стране, который привел к приостановке работы двух крупнейших экспортных терминалов. Тем временем, Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, газа - на 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Кроме того, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание на единственном в Норвегии НПЗ было потушено, однако часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов, пострадала, отмечается в сообщении компании.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник составляет $113,55 за баррель, что на 1,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,4 за баррель, что на 1,82% выше итогового значения предыдущей сессии.

Основные торги на NYMEX в понедельник не проводятся из-за выходного в США (День независимости), в связи с чем активность на рынке ниже обычной.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2022 года сложилась в размере $84,09 за баррель, на прошлой неделе сообщил Минфин РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $63,35 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 32,7%.

В минувшем месяце цена составила $87,25 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года ($71,4 за баррель).

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 июля на 1,3182 рубля, до 55,0858 руб., и увеличил курс евро на 82,52 копейки, до 57,1836 руб.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на Московской бирже в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 1,0991 рубля относительно пятницы и составил 55,1184 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 613,793, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,1124 рубля, до 57,2305 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 75,74 копейки, до 57,2188 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 397,009 млн, из которых EUR466,223 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR930,786 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно уменьшились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,25% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали по 7 б.п. - до 9,6% каждая.