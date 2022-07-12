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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

Renault в I полугодии сократила продажи автомобилей на 30%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 года французский автомобилестроительный концерн Renault SA сократил продажи на 29,7% в годовом исчислении, до 1 000 199 штук из-за сохраняющегося дефицита полупроводников и ухода с российского рынка, сообщается в пресс-релизе компании.

Сопоставимые продажи группы (без учета России, которая являлась вторым по величине рынком сбыта компании) снизились на 12%.

Основные продажи Renault в январе-июне приходились на Францию (241,6 тысячи машин), второе место теперь занимает Италия (74 тысячи), далее следуют Германия (72,64 тысячи), Турция (67,25 тысячи) и Бразилия (53,15 тысячи).

Доля компании на пяти крупнейших авторынках Европы (Франция, ФРГ, Испания, Италия и Великобритания) повысилась до 66% по сравнению с 53% в первом полугодии 2021 года.

С начала 2022 года капитализация Renault упала почти на четверть (до 7,1 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 опустился на 16,3%.

Renault Франция Германия Турция Италия
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